С 1 января можно брать дополнительный выходной для прохождения диспансеризации

Дополнительный выходной для прохождения диспансеризации предоставляется работающим белорусам с нового 2024 года. Эта норма заложена в обновленный Трудовой кодекс. Он вступит в силу 1 января.

В зависимости от возраста работнику будет выделяться от одного до двух дней на прохождение медосмотра в отраслевой поликлинике или по месту жительства. Например, если вам до 40 лет, можно воспользоваться таким правом раз в 3 года, старше - раз в год, а в течение пяти лет до пенсии - дважды в год.

"Работник будет освобождаться от работы, и в этот период ему будет сохраняться средний заработок. О том дне, который работник собирается посвятить прохождению диспансеризации, нужно будет договориться со своим нанимателем", - рассказала начальник главного юридического управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси Инна Селивон.