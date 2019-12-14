С 1 января размер семейного капитала вырастет до 22,5 тысячи рублей

Его будут назначать на 3-го и последующих детей. Эффективную меру продлили на новую пятилетку - с 2020 по 2024 год. Также разработаны изменения в порядке использования средств семейного капитала. Сегодня сумма на депозитных счетах семейных капиталов в Беларуси превышает 768 миллионов долларов. Программа действует с 2015 года. За первую пятилетку сумма выросла более чем на 600 миллионов долларов.



На 1 декабря в отделениях банков открыто более 76 тысяч депозитных счетов - столько многодетных семей воспользовались этой возможностью обеспечить будущее своих детей.

