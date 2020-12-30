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С 1 января в Беларуси отменяют единый налог на вмененный доход

Его уплачивали микроорганизации, которые занимались техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. Отметим, что организации, которые являлись плательщиками единого налога в этом году, со следующего смогут перейти на упрощенную систему налогообложения.

Перейти на упрощенную систему налогообложения можно через личный кабинет плательщика или обратиться по установленной форме в налоговый орган.

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