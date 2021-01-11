С 1 января в Беларуси введен транспортный налог. Комментарий Минфина

До этого дорожный сбор был привязан к техосмотру. Сейчас на смену госпошлины пришел транспортный налог. Кто его должен оплачивать? И изменились ли ставки? Все нюансы моя коллега Ольга Анищенко узнала у разработчиков. Комментарий Минфина.