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С 1 января в Беларуси введен транспортный налог. Комментарий Минфина

До этого дорожный сбор был привязан к техосмотру. Сейчас на смену госпошлины пришел транспортный налог. Кто его должен оплачивать? И изменились ли ставки? Все нюансы моя коллега Ольга Анищенко узнала у разработчиков. Комментарий Минфина.

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