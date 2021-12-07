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С 1 января вводится продовольственное эмбарго в отношении товаров из стран, проводящих дискриминационную политику в отношении Беларуси
Противодействие санкциям
Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств. В случае дальнейших деструктивных действий наша страна сохраняет за собой право расширить перечень запрещенных товаров.
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