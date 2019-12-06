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С 2020 года исполнителя ЖКУ будут выбирать исключительно на конкурсной основе
Со следующего года исполнителя жилищно-коммунальных услуг будут выбирать исключительно на конкурсной основе. Нововведение вступит в силу 1 января и затронет все ЖКУ, кроме тех, которые предоставляют монополисты, а именно, кроме водо-, газо- и электроснабжения, а также отопления. Такая конкуренция, ожидается, благотворно скажется на качестве услуг. Система ЖКХ начала кардинально меняться, однако ей все еще пока не хватает клиентоориентированности и прямой связи с гражданами, считают в профильном министерстве.
Основные проблемные вопросы связаны с заменой лифтов и проведением капремонта. Большая часть жилфонда страны не просто изрядно износилась, она не соответствует современным требованиям. О болевых точках системы спросили у первого замминистра (видео).
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