С 2019 года в Беларуси плановые проверки заменят выборочными

Об этом сегодня в Москве сообщил председатель Госконтроля Беларуси во время сессии Совета высших органов контроля стран СНГ. По словам Леонида Анфимова, выборочные проверки основаны на системе, которая будет оценивать риски правонарушений и их последствия для предприятий. Новый метод обеспечит взаимодействие контролирующих и надзорных органов при организации проверок, позволит вести их учет, анализировать динамику, а также выявлять причины, которые к этому привели.