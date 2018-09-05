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С 2019 года в Беларуси плановые проверки заменят выборочными

Об этом сегодня в Москве сообщил председатель Госконтроля Беларуси во время сессии Совета высших органов контроля стран СНГ. По словам Леонида Анфимова, выборочные проверки основаны на системе, которая будет оценивать риски правонарушений и их последствия для предприятий. Новый метод обеспечит взаимодействие контролирующих и надзорных органов при организации проверок, позволит вести их учет, анализировать динамику, а также выявлять причины, которые к этому привели.

Также сегодня говорили о роли информационных технологий в системе госконтроля. Финансовая разведка Беларуси ежегодно мониторит операции около 9 тысяч юридических и физических лиц. И без использования современных систем обработать такое количество информации было бы практически невозможно.

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