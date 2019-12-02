Минск, Лондон и Ванкувер - единственные в мире города, где можно оплатить проезд в метро бесконтактной банковской картой.



С 2020 года в столице заработает новый сервис. Оплатить проезд бесконтактной картой любого банка можно будет не только в метро, но и во всех видах наземного транспорта: трамвае, троллейбусе, автобусе.



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