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С 2020 года в столице заработает новый сервис

С 2020 года в столице заработает новый сервис

Минск, Лондон и Ванкувер - единственные в мире города, где можно оплатить проезд в метро бесконтактной банковской картой.

С 2020 года в столице заработает новый сервис. Оплатить проезд бесконтактной картой любого банка можно будет не только в метро, но и во всех видах наземного транспорта: трамвае, троллейбусе, автобусе.

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