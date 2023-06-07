С 2024 года в Беларуси втрое вырастет минимальный размер больничного

С 1 января 2024 года в Беларуси повысится уровень социальных гарантий гражданам по выплате пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. О преимуществах для граждан рассказала управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Юлия Бердникова, сообщает БЕЛТА.

В числе преимуществ - повышение минимального размера больничных: он будет исчисляться из размера минимальной заработной платы, которая составляет на сегодня Br554. В действующих условиях минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности - это 50 % бюджета прожиточного минимума, то есть Br176. Таким образом, с начала следующего года минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет фактически в три раза.

Увеличится размер больничных для тех, кто работает 10 и более лет. Для граждан, которые уплачивают взносы в бюджет Фонда соцзащиты населения 10 лет и более, больничный будет исчисляться с первого дня наступления случая временной нетрудоспособности в размере 100 % среднедневного заработка. Если продолжительность уплаты взносов в бюджет фонда менее 10 лет, размер пособия составит 80 % среднедневного заработка в течение всей продолжительности болезни. Сегодня формула немного другая: она едина для всех и не зависит от продолжительности уплаты взносов в бюджет ФСЗН: с 1-го по 12-й день возмещается 80 %, с 12-го - 100 % утраченного заработка.

Увеличится размер среднедневного заработка, применяемого для расчета больничных. В расчетную величину будут включаться все выплаты, на которые начислены взносы в бюджет фонда на социальное страхование. "Таким образом, все выплаты, на которые начисляются 6 %, будут участвовать в формуле расчета среднедневного заработка, - пояснила Юлия Бердникова. - На сегодня формула предусматривает исключение из среднедневного заработка разовых выплат: материальной помощи, пособия на оздоровление - то есть тех разовых выплат, которые не связаны с выполнением трудовых функций".

Еще одна новация - больничные будут назначаться только по основному месту работы, но с учетом заработка у всех работодателей, в том числе бывших. Сегодня это так: если человек заболевает, он предоставляет листок временной нетрудоспособности по своему основному месту работы и работодатель назначает пособие по временной нетрудоспособности. При этом ФСЗН снабжает работодателя двумя параметрами: продолжительность уплаты взносов в бюджет фонда и размер среднедневного заработка. С 1 января 2024 года функцию расчета пособий берет на себя ФСЗН. Расчет будет вестись с учетом заработка не только по основному месту работы. В расчет будут брать все действующие, а также предшествующие в расчетном периоде места работы.

"В новых условиях право на больничный будет определяться при условии нетрудоспособности по всем местам работы, - подчеркнула Юлия Бердникова. - Если человек заболевает и у него несколько мест работы, необходимо, чтобы период нетрудоспособности был отражен по каждому месту работы - как по основному, так и по совместительству. Если сложатся условия, что по основному месту работы он находился на больничном, но по совместительству все-таки выполнял трудовую функцию, пособие по нетрудоспособности ему не будет положено, потому что в этот период он не утратил полностью заработок".