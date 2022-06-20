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С 20 июня Беларусь возобновляет верификационную деятельность
В условиях обострения военно-политической обстановки в Восточной Европе Беларусь сохраняет приверженность политико-дипломатическим способам урегулирования противоречий и на практике демонстрирует открытость в отношении деятельности Вооруженных Сил. С 20 июня Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в области контроля над вооружениями.Сегодня уведомления о ее возобновлении направлены всем государствам - участникам ОБСЕ. Принятие решений об обеспечении иностранной инспекционной деятельности на территории Беларусь будет осуществляться на паритетной основе. Кроме того, придерживаясь политики транспарентности, сегодня для иностранных атташе по вопросам обороны, аккредитованных при Минобороны, организовано посещение района выполнения задач по усилению участков госграницы в Малоритском районе.
Вооруженные Силы Беларуси никому не угрожают, транспарентны, при этом надежно защищают Родину, ее суверенитет, территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивают мир на нашей земле.
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