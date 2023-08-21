С 22 августа КГК Беларуси открывает горячую линию по вопросам подготовки детей к школе

Комитет государственного контроля Беларуси с 22 по 24 августа открывает горячую линию по вопросам подготовки детей к школе, рассказали в КГК.

Белорусы могут сообщить о проблемах, возникающих при сборе детей в школу либо приобретении необходимых товаров; об отсутствии в продаже необходимого ассортимента товаров для детей дошкольного и школьного возраста; о доступности цен на школьные товары; о качестве приобретаемой продукции.

Сообщения на короткий номер 191 будут приниматься с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.