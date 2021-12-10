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С 22 декабря в столице начнут работать елочные ярмарки
Лесхозы Минской области готовятся к хвойному буму. Приближение Нового года с лесным запахом. Вечнозеленые деревья опять в тренде. Приобрести символ наступающего праздника - ель или новогодний букет - уже можно в лесхозах по всей стране. Выращивают красавиц на специальных плантациях, а также в лесных питомниках. Все чаще интересуются елками в кадках - европейскими и голубыми. Кроме елей, можно выбрать декоративные сосны и кедры.
С 22 декабря в столице начнут работать елочные ярмарки. В Минске развернут более 80 точек продаж. Активно торговать будут и в пригороде - в Боровлянах, Сеннице, Валерьяново.
Цена будет отличаться в зависимости от места продажи и высоты елки.
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