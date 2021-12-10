С 22 декабря в столице начнут работать елочные ярмарки

Лесхозы Минской области готовятся к хвойному буму. Приближение Нового года с лесным запахом. Вечнозеленые деревья опять в тренде. Приобрести символ наступающего праздника - ель или новогодний букет - уже можно в лесхозах по всей стране. Выращивают красавиц на специальных плантациях, а также в лесных питомниках. Все чаще интересуются елками в кадках - европейскими и голубыми. Кроме елей, можно выбрать декоративные сосны и кедры.