С 22 по 25 июня в связи с проведением велогонок в Минске будет ограничено движение

В рамках Европейских игр пройдут соревнования, которые могут внести некоторые изменения в движение столичного транспорта. Так, с 22 по 25 июня в связи с проведением велогонок будет ограничено движение на некоторых участках дорог.



22 и 23 июня пройдут групповые соревнования женщин и мужчин - 120 и 180 километров соответственно. Стартуют участники в самом центре столицы - на Октябрьской площади. Маршрут велогонки пройдет через улицы Энгельса, Купалы, Киселева, Фрунзе, Тростенецкой и Пулихова. Это необходимо учитывать автомобилистам и тем, кто будет передвигаться в эти дни по городу на общественном транспорте.