С 23 апреля в Беларуси начинается отправка призывников на срочную военную службу

С 23 апреля начинается отправка граждан Республики Беларусь, призванных на срочную военную службу в соединения и воинские части Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов пограничной службы и государственной безопасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве в феврале-мае осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 февраля 2024 года №48.

"В первый день в войска будет направлено около 1 тыс. призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72 объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов и Минской военной комендатуры. Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь в апреле-мае планируется направить около 10 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе министерства.