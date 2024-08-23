С 25 августа по 5 сентября автомобилистам необходимо ездить с включенным ближним светом фар

Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделят таким правонарушениям, как превышение скоростных режимов, правила проверки пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. Сотрудники будут приближены к участкам уличной дорожной сети и в близости, прилегающей к учреждениям образования.

Владимир Власенко, заместитель начальника ОГАИ Московского РУВД г. Минска