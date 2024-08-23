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С 25 августа по 5 сентября автомобилистам необходимо ездить с включенным ближним светом фар

Накануне осенней поры инспекторы уделяют особое внимание движению школьников рядом с учебными учреждениями.

Беседуют с родителями, объясняют детям правила поведения возле дороги. Задача - избежать травмирования и аварийности на дорогах. С начала 2024 года на дорогах погибли 11 несовершеннолетних, 266 получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделят таким правонарушениям, как превышение скоростных режимов, правила проверки пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. Сотрудники будут приближены к участкам уличной дорожной сети и в близости, прилегающей к учреждениям образования.
Владимир Власенко, заместитель начальника ОГАИ Московского РУВД г. Минска

С 25 августа по 5 сентября автомобилистам необходимо двигаться с включенным ближним светом фар. Напоминают и о правилах перевозки несовершеннолетних только с удерживающими стульями и бустерами.

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