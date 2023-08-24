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С 25 августа в Минске на участке ул. Жуковского будет изменена схема организации движения
По ул. Жуковского на участке от ул. Воронянского до ул. Могилевской с 25 августа изменяется схема организации движения транспортных средств, сообщает БЕЛТА.
В связи с проведением работ по капитальному ремонту путепровода между ул. Чкалова и ул. Московской, а также перед открытием движения транспортных средств по пр. Мира на участке от ул. Кижеватова до ул. Аэродромной с целью исключения заторов с 25 августа изменяется схема организации движения транспортных средств по ул. Жуковского на участке от ул. Воронянского до ул. Могилевской.
В ГАИ проинформировали, что движение транспорта со стороны ул. Воронянского будет организовано по двум полосам. Парковка транспорта по нечетной стороне улицы будет запрещена. Также будет изменен режим работы светофорных объектов и схема движения транспортных средств на перекрестке ул. Жуковского и ул. Могилевской.
Фото: pexels.com
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