ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

С 25 августа в Минске на участке ул. Жуковского будет изменена схема организации движения

С 25 августа в Минске на участке ул. Жуковского будет изменена схема организации движения

По ул. Жуковского на участке от ул. Воронянского до ул. Могилевской с 25 августа изменяется схема организации движения транспортных средств, сообщает БЕЛТА.

В связи с проведением работ по капитальному ремонту путепровода между ул. Чкалова и ул. Московской, а также перед открытием движения транспортных средств по пр. Мира на участке от ул. Кижеватова до ул. Аэродромной с целью исключения заторов с 25 августа изменяется схема организации движения транспортных средств по ул. Жуковского на участке от ул. Воронянского до ул. Могилевской.

В ГАИ проинформировали, что движение транспорта со стороны ул. Воронянского будет организовано по двум полосам. Парковка транспорта по нечетной стороне улицы будет запрещена. Также будет изменен режим работы светофорных объектов и схема движения транспортных средств на перекрестке ул. Жуковского и ул. Могилевской.

Фото: pexels.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все