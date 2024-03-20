С 28 марта хранение и оборот гражданских БЛА запрещены для физических лиц на территории Беларуси

С 28 марта хранение и оборот гражданских беспилотников запрещены для физических лиц на территории Беларуси. Об этомсообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве отметили, что в прошлом году был подписан указ Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2023 года №297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов", где прописаны некоторые ограничения для владельцев БЛА. Изменения коснулись хранения, эксплуатации, изготовления, приобретения и иных действий, направленных на возникновение, установление, прекращения прав и обязанностей в отношении БЛА.

Согласно указу №297, всем владельцам беспилотных летательных аппаратов необходимо поставить их на государственный учет. Вопросы госучета и эксплуатации БЛА урегулированы постановлением Совета Министров от 28 декабря 2023 №972 "О вопросах государственного учета и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов". Этим занимается Департамент по авиации Минтранса. Для постановки на учет юридические лица, желающие эксплуатировать БЛА, подают в Департамент в письменном или электронном виде заявление по форме согласно приложению №1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь №972.

Кроме того, физлица, имеющие в собственности БЛА, согласно указу №297 до 25 марта 2024 года обязаны осуществить отчуждение или передачу на хранение своего беспилотника в республиканское унитарное предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация". Постановлением Совмина от 28 декабря 2023 года №970 "О вопросах ввоза и передачи на хранение гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей" утверждено положение о порядке и условиях передачи на хранение, а также об отчуждении БЛА физлицами.

Отчуждения физическими лицами своих БЛА осуществляются юридическим лицам на безвозмездной и возмездной основе. В случае отчуждения своего БЛА на безвозмездной основе все возникающие расходы, непосредственно связанные с отчуждением, несет приобретатель прав на БЛА.

В Министерстве напомнили, что ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена статьей 18.35 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, за что физическому лицу грозит штраф до 20 базовых величин, а юридическому лицу до 50 базовых величин.