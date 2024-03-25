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С 28 марта в Беларуси начнут действовать новые правила по гражданским беспилотникам

В Беларуси с 28 марта будет запрещено хранение и оборот беспилотных летательных аппаратов для физлиц. Указ подписан Президентом полгода назад и на этой неделе вступает в силу. Документ направлен на обеспечение общественной безопасности.

Напомним, осенью физлицам запретили запускать и использовать дроны, коптеры и авиамодели. Исключение - в целях предпринимательской и профессиональной деятельности, с соблюдением ряда требований. Например, разрешение Департамента по авиации, которым будет организован учет таких аппаратов.

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