С 28 января в силу вступают изменения в Трудовой кодекс

Дополнительные соцгарантии, по новым поправкам, получат отныне и вчерашние солдаты-срочники. И не только распределенные в госорганизации от вуза. И снова нюансы. Первый: взять вас обязаны, но на прежнюю должность рассчитывают распределенные выпускники. Остальным предложат равносильную работу в организации, как ее понимает наниматель. Второй: место срочника имеет право занять другой работник, но только на время его службы и еще три месяца. Все это пропишут в срочном трудовом договоре с новым соискателем.

Наниматель за редким исключением по-прежнему не обязан оставлять вас на работе по истечении первого контракта, но обязан сообщить об этом за месяц письменно. Если уж оставил, и производственных нарушений у вас нет (это важно), уволить вас будет проблемой до истечения максимального срока контракта. А следующий с вами при обоюдном желании заключат на три года. Меньше - только с письменного разрешения работника.Независимые юристы оценивают новые поправки положительно, мол, необходимость осовременить закон назревала давно. В целом в конфликтных ситуациях по труду юристы рекомендуют права отстаивать, но на скорыйисход не надеяться.