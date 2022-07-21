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С 29 июля в Беларуси вводится запрет на аренду водоемов в населенных пунктах
Запрет на аренду водоемов в населенных пунктах вводится в Беларуси с 29 июля. Тогда же в силу вступят обновленные правила для рыбалки. Соответствующий указ, разработанный Министерством сельского хозяйства и продовольствия вместе с другими ведомствами, Президент подписал еще в прошлом июне. Но нововведений так много, что пришлось досконально прорабатывать каждое. К примеру, для бизнесменов, которые хотят арендовать водоем, предусмотрена экспертиза, в том числе биологическая. Также расширяется перечень категорий рыбаков со льготными тарифами. Новые подходы и в учете подводных охотников. Владислав Бондарь отправился на рыбалку, чтобы за удочкой словить самих рыбаков и узнать их мнения.
Из своей добычи Владислав Прокопчук может приготовить с десяток блюд. Уже 6 лет работает шеф-поваром в ресторане. В свободное время кухонные приборы меняет на удочку.Правда, этих карпов на стол не положит. Домой с рыбалки заберет только фото с трофеем, ведь впервые рыбачит на арендованном водоеме. Чтобы не платить за каждый килограмм улова, выпустит обратно.
Тут чаще намного клюет. Тут "посерьезнее" рыба. Она посильнее. Это средства тратятся на то, чтобы оборудовать для рыбака место, запустить рыбу. И чтобы рыбак насладился рыбалкой.
Из тысячи платных мест для рыбалки в стране лишь 300 созданы не рукой человека, а самой природой. Для таких водоемов в силу вступит новый указ.
Так, разрешатся споры между временными владельцами водоемов и местными рыбаками. Вот живет себе человек возле озера, а чтобы порыбачить, должен либо путевку купить, либо ехать на другой водоем. Теперь никаких арендных водоемов в населенных пунктах. Рыбачь себе бесплатно и в свое удовольствие.
Правда, новые правила на арендованные водоемы начнут распространяться, когда у тех истекут сроки годности ранее заключенных договоров. И уже после, если вода хоть на дюйм в пределах населенного пункта, возможность и рыбку съесть, и денег не заплатить для всех.
Еще 2 года назад такой улов на Дубровском водохранилище в Раубичах был бы платным. Сейчас ограничения сняты.
Я, например, против аренды. Единственное, что они, конечно, нужны там, чтобы форель разводили. Ну, хорошую рыбу. Пожалуйста, приезжай, заплати. Но с разумной платой, естественно.
Каждое утро летних каникул в паре шагов от дома с удочкой проводит 12-летний Тимофей Борисевич.
Юный рыбак рад другим нововведениям: для детей и подростков до 16 лет, как и для пенсионеров, будут действовать льготы на платных водоемах. Словом, скидка на возраст.
Мне нравится. Можно съездить на какое-то платное водохранилище и словить какую-нибудь нормальную рыбу. Но и тут очень хорошо. Не смысл того, что ты словишь рыбу маленькую, большую. Просто вот смотришь и ловишь рыбу.- А что за рыба?- Это бычок. Маленький, но мне неважно.
А любители подводной охоты, подсчет которым ранее в стране не велся, удостоверения теперь могут получить только в Белорусском обществе охотников и рыболовов. Это еще одно новшество.
Не было регламентировано до этого. Выдавали различные организации удостоверения, не было единого подхода. Для того чтобы это удостоверение получить, граждане должны быть членами БООР и ежегодно выплачивать членский взнос.
В профильной газете Белорусского общества охотников и рыболовов о любимом деле почти 30 лет пишет Андрей Радашковец. Своего рода эксперт оценил, что некогда диковинную для наших краев рыбу - американского сомика, амурского чебачка и головешку-ротана- теперь можно вылавливать без ограничений.
Если дать этому виду, скажем, расплодиться достаточно хорошо, то наши местные виды от этого будут страдать.И если их будут вылавливать, скажем, интенсивно, значит, они будут контролировать и регулировать их поголовье. Соответственно и нашей рыбе будет намного проще.Также указ о правилах рыбалки, который вступит в силу уже 29 июля, затронет некоторые виды снастей. К примеру, их теперь рыбакам не придется подписывать и можно оставлять без присмотра.
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