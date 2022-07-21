С 29 июля в Беларуси вводится запрет на аренду водоемов в населенных пунктах

Мне нравится. Можно съездить на какое-то платное водохранилище и словить какую-нибудь нормальную рыбу. Но и тут очень хорошо. Не смысл того, что ты словишь рыбу маленькую, большую. Просто вот смотришь и ловишь рыбу.

- А что за рыба?