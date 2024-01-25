3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
С 3 лет читает книги, а в 7 - знает все страны мира, их столицы и флаги. Как воспитывали вундеркинда из Брестского района
Очень много читает, любит математику, изучает самостоятельногеографию, знает не только все страны мира, но и их флаги и даже столицы. Способности7-летнего Филиппа Буйневича из Брестского района отмечают многие.Мальчикэкстерном сталвтороклассником. В семье имочень гордятся. В школе такжерадуются высоким результатам юногоФилиппа. Подробности о вундеркинде рассказала Анна Буйкевич.
Филипп на отлично знает правила русского языка, таблицу умножения, страны мира и столицы. В 2023 году мальчик впервые сел зашкольнуюпарту. Но уже спустя месяцпосле специальной аттестациистал второклассником.
В моей практике это первый случай, когда ребенок переходит из первого класса экстерном во второй. Он показал очень хорошие, высокие результаты. Мама тоже помогает Филиппу: оказывает влияние на то, чтобы он больше развивался, направляет его. Конечно, надеемся, что Филипп будет и дальше показывать такие результаты. Сейчас мы ему предлагаем поучаствовать в олимпиаде для второклассников.
"Я пришел во 2-й класс, и мне было легко, потому что я все знал. С одноклассниками сильно дружу, и они со мной дружат. Мне нравится в школе. Мой любимый предмет математика, потому что мы решаем интересные задачи", - поделился учащийся СШ д. Черни Филипп Буйневич.
Филипп очень любит и читать. Научился еще в 3 года, поэтомув его комнате такмногокниг.Родителимальчика отмечают: ему интересно все. Как-тостарший брат подарил игру "Все страны мира". С этого момента у ребенка проснулась тяга к географии.
Изучать государства, столицы и флаги Филиппу помогала сестра Элла. "Онзаинтересовался этим, и мы с ним по чуть-чуть начали учить. Я ему писала на доске печатными буквами столицы, показывала флаг. Буквально за пару месяцев он выучил все флаги и столицы. Вот такой вот умный у нас мальчик", - рассказала Элла Буйневич.
А еще Филипппосещаетмузыкальную школу -осваиваетигру насаксофоне.В этом пошел по стопам старшего брата. Кстати,воспитывается мальчик в многодетной семье, у него еще 7 братьев и сестер.Есть иприемныедети. Но, подчеркивают Сергей и Мирта Буйневич,онине родные лишь по крови.Каждому стараются уделить вниманиеи в нужную минуту поддержать.Помогают определить потенциал и реализоватьего. Все вместе радуются победам.
Мы учим их, чтобы они всегда говорили правду, какая бы она ни была.Учим быть добрыми друг к другу, в школе не драться. Рассказываем им, как вести себя, но и сами подаем пример.Я хочу, чтобы у них были крепкие семьи. Не надо быть академиком, ученым. Нужно быть человеком.
Филипп пока не решил, кемпо профессиистанет, когда вырастет. В ближайшее время он планируетдетальноизучать звуки природы.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ