С 3 лет читает книги, а в 7 - знает все страны мира, их столицы и флаги. Как воспитывали вундеркинда из Брестского района

Очень много читает, любит математику, изучает самостоятельногеографию, знает не только все страны мира, но и их флаги и даже столицы. Способности7-летнего Филиппа Буйневича из Брестского района отмечают многие.Мальчикэкстерном сталвтороклассником. В семье имочень гордятся. В школе такжерадуются высоким результатам юногоФилиппа. Подробности о вундеркинде рассказала Анна Буйкевич.

Филипп на отлично знает правила русского языка, таблицу умножения, страны мира и столицы. В 2023 году мальчик впервые сел зашкольнуюпарту. Но уже спустя месяцпосле специальной аттестациистал второклассником.

В моей практике это первый случай, когда ребенок переходит из первого класса экстерном во второй. Он показал очень хорошие, высокие результаты. Мама тоже помогает Филиппу: оказывает влияние на то, чтобы он больше развивался, направляет его. Конечно, надеемся, что Филипп будет и дальше показывать такие результаты. Сейчас мы ему предлагаем поучаствовать в олимпиаде для второклассников. Снежана Дмитрук, учитель начальных классов СШ д. Черни

"Я пришел во 2-й класс, и мне было легко, потому что я все знал. С одноклассниками сильно дружу, и они со мной дружат. Мне нравится в школе. Мой любимый предмет математика, потому что мы решаем интересные задачи", - поделился учащийся СШ д. Черни Филипп Буйневич.

Филипп очень любит и читать. Научился еще в 3 года, поэтомув его комнате такмногокниг.Родителимальчика отмечают: ему интересно все. Как-тостарший брат подарил игру "Все страны мира". С этого момента у ребенка проснулась тяга к географии.

Изучать государства, столицы и флаги Филиппу помогала сестра Элла. "Онзаинтересовался этим, и мы с ним по чуть-чуть начали учить. Я ему писала на доске печатными буквами столицы, показывала флаг. Буквально за пару месяцев он выучил все флаги и столицы. Вот такой вот умный у нас мальчик", - рассказала Элла Буйневич.

А еще Филипппосещаетмузыкальную школу -осваиваетигру насаксофоне.В этом пошел по стопам старшего брата. Кстати,воспитывается мальчик в многодетной семье, у него еще 7 братьев и сестер.Есть иприемныедети. Но, подчеркивают Сергей и Мирта Буйневич,онине родные лишь по крови.Каждому стараются уделить вниманиеи в нужную минуту поддержать.Помогают определить потенциал и реализоватьего. Все вместе радуются победам.

Мы учим их, чтобы они всегда говорили правду, какая бы она ни была.Учим быть добрыми друг к другу, в школе не драться. Рассказываем им, как вести себя, но и сами подаем пример.Я хочу, чтобы у них были крепкие семьи. Не надо быть академиком, ученым. Нужно быть человеком. Сергей и Мирта Буйневич, жители аг. Черни, многодетные родители