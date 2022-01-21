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С-400 "Триумф" начали передислокацию из России в Беларусь
С-400 "Триумф" начали передислокацию из России в Беларусь. Видео публикует Минобороны России. По данным военного ведомства, два дивизиона зенитных ракетных комплексов заступят на учебное боевое дежурство в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Известно, что подразделения ПВО совершат марш из Хабаровского края комбинированным способом: на железнодорожном транспорте и своим ходом на белорусские полигоны. Напомним, что проверка сил реагирования будет проходить в два этапа.
До 9 февраля военные двух стран выполнят передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск в Беларуси, будет организована оборона и охрана важных объектов, а также охрана государственной границы в воздушном пространстве.
В ходе второго этапа пройдут совместные учения "Союзная решимость 2022", в рамках которых отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, защиты интересов Союзного государства, а также противодействия терроризму. Практические действия войск пройдут на полигонах Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский, а также аэродромах Лунинец, Барановичи, Лида и Мачулищи.
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