ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

С 5 февраля закроют один из выходов станции метро "Площадь Победы"

С 5 февраля закроют один из выходов станции метро "Площадь Победы"

С 5 февраля закроют один из выходов станции метро "Площадь Победы". Причина - проведение ремонтных работ. Выход будет закрыт до 14 февраля.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все