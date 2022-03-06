С 5 по 8 марта на контроле ГАИ Беларуси любители сесть за руль в нетрезвом виде

На контроле дорожной милиции любители сесть за руль в нетрезвом виде. В большие выходные сотрудники автоинспекции будут организовывать рейды и патрулировать участки дорог - особенно в ночное и утреннее время. За пьяную езду предусмотрен серьезный штраф и лишение права управления транспортным средством.