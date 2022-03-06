ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

С 5 по 8 марта на контроле ГАИ Беларуси любители сесть за руль в нетрезвом виде

На контроле дорожной милиции любители сесть за руль в нетрезвом виде. В большие выходные сотрудники автоинспекции будут организовывать рейды и патрулировать участки дорог - особенно в ночное и утреннее время. За пьяную езду предусмотрен серьезный штраф и лишение права управления транспортным средством.

ГАИ напоминает: очевидцам и водителям, заметившим нетрезвого автолюбителя на дороге, следует как можно скорее связаться с правоохранителями. Возможно, это поможет избежать ДТП и спасти чью-то жизнь.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все