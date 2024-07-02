С 80-летием освобождения Беларуси поздравили 105-летнего ветерана Владимира Альшевского

Мы, когда двинулись с места немцев, уже начали верить, что будет Победа. Обязательно. Как только фронт прорвали, так уже начали верить, потому что немцы уже не знали, куда деваться. Беларусь я люблю, очень-очень люблю. И желаю белорусскому народу нашему счастья, мира, что наша Беларусь цвела и крепла. Татьяна Шехтер, председатель Кормянского районного совета депутатов:

Владимир Альшевский, ветеран Великой Отечественной войны