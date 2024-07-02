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С 80-летием освобождения Беларуси поздравили 105-летнего ветерана Владимира Альшевского

Сказать спасибо тем, кто подарил нам мирное небо! С 80-летием освобождения Беларуси ветерана Владимира Альшевского поздравили женщины Белтелерадиокомпании. Ему 105 лет!

Переоценить значимость операции "Багратион" для исхода всей Великой Отечественной войны невозможно. Освобождение Беларуси вызывает сильные эмоции особенно у тех, кто принимал участие и помнит, как это было! Владимир Альшевский начинал бить врага в лыжном батальоне в тесном сотрудничестве с разведкой, а большую часть войны возвращал в небо самолеты, поврежденные в боях с немцами. Его авиаполк занимался топографической съемкой местности. Благодаря данным, которые добывали авиаторы, советская артиллерия и пехота точно знали расположение войск и укреплений врага.

Мы, когда двинулись с места немцев, уже начали верить, что будет Победа. Обязательно. Как только фронт прорвали, так уже начали верить, потому что немцы уже не знали, куда деваться. Беларусь я люблю, очень-очень люблю. И желаю белорусскому народу нашему счастья, мира, что наша Беларусь цвела и крепла.Татьяна Шехтер, председатель Кормянского районного совета депутатов:
Владимир Альшевский, ветеран Великой Отечественной войны
Мы всегда, посещая нашего Владимира Иосифовича, приводим с собой ребят. Ведь очень ценно для них услышать именно от ветерана, насколько важны для нас сегодня мир, свобода, независимость.
Владимир Альшевский, ветеран Великой Отечественной войны

Военный путь Владимира Альшевского прошел через Россию, Беларусь и Польшу. Великую Победу ветеран встретил в Берлине!

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