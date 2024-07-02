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С 80-летием освобождения Беларуси поздравили 105-летнего ветерана Владимира Альшевского
Сказать спасибо тем, кто подарил нам мирное небо! С 80-летием освобождения Беларуси ветерана Владимира Альшевского поздравили женщины Белтелерадиокомпании. Ему 105 лет!
Переоценить значимость операции "Багратион" для исхода всей Великой Отечественной войны невозможно. Освобождение Беларуси вызывает сильные эмоции особенно у тех, кто принимал участие и помнит, как это было! Владимир Альшевский начинал бить врага в лыжном батальоне в тесном сотрудничестве с разведкой, а большую часть войны возвращал в небо самолеты, поврежденные в боях с немцами. Его авиаполк занимался топографической съемкой местности. Благодаря данным, которые добывали авиаторы, советская артиллерия и пехота точно знали расположение войск и укреплений врага.
Мы, когда двинулись с места немцев, уже начали верить, что будет Победа. Обязательно. Как только фронт прорвали, так уже начали верить, потому что немцы уже не знали, куда деваться. Беларусь я люблю, очень-очень люблю. И желаю белорусскому народу нашему счастья, мира, что наша Беларусь цвела и крепла.Татьяна Шехтер, председатель Кормянского районного совета депутатов:
Мы всегда, посещая нашего Владимира Иосифовича, приводим с собой ребят. Ведь очень ценно для них услышать именно от ветерана, насколько важны для нас сегодня мир, свобода, независимость.
Военный путь Владимира Альшевского прошел через Россию, Беларусь и Польшу. Великую Победу ветеран встретил в Берлине!
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