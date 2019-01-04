3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
С 8 января движение на двух путепроводах МКАД будет закрыто
Речь идет о мостовых сооружениях на внутреннем кольце на 3 километре (над железной дорогой возле улицы Франциска Скорины) и на внешнем кольце на 25-м километре (над железнодорожными путями около поворота к филиалу БГУ).
Дорожники обратились ко всем предприятиям, работа которых связана с движением в указанных районах, с просьбой пересмотреть графики и маршруты, чтобы исключить движение по этим мостам в часы пик на время проведения ремонта.
Движение на 3-м километре МКАД будет организовано по внешнему кольцу: по двум полосам со стороны Зеленого Луга в сторону Шабанов и по одной в обратном направлении.
На 25-м километре транспорт пустят по внутреннему кольцу. Здесь организуют две полосы со стороны Малиновки в сторону Лошицы. И одну полосу для движения со стороны Лошицы в направлении Малиновки.
Два путепровода откроются к концу мая и будут функционировать в период проведения II Европейских игр. Затем ремонт продолжится. Полностью закончить работы планируется к концу года.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
"Время Первого": призыв Лукашенко к политикам мира на COP29, открытие "Трактора" и общение с народом
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
Политика
Все
Общество
Все
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран
Беларусь на 90 % обеспечена собственным борщевым набором на год - Шулейко
За короткий срок вопреки препонам Беларусь добилась впечатляющих результатов - Эйсмонт
С чего начинала Беларусь, став независимым государством, - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Трамп намерен наказать виновных в выводе войск из Афганистана
Фермеры разгневаны: аграрии протестуют против возможного соглашения между ЕС и Южной Америкой
Захарова: Путин уже высказался по теме решения бить дальнобойными ракетами Запада по РФ
Макрон заявил, что не исключает возможности переговоров с Путиным
Регионы
Все
Происшествия
Все