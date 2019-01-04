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С 8 января движение на двух путепроводах МКАД будет закрыто

Речь идет о мостовых сооружениях на внутреннем кольце на 3 километре (над железной дорогой возле улицы Франциска Скорины) и на внешнем кольце на 25-м километре (над железнодорожными путями около поворота к филиалу БГУ).

Дорожники обратились ко всем предприятиям, работа которых связана с движением в указанных районах, с просьбой пересмотреть графики и маршруты, чтобы исключить движение по этим мостам в часы пик на время проведения ремонта.
Движение на 3-м километре МКАД будет организовано по внешнему кольцу: по двум полосам со стороны Зеленого Луга в сторону Шабанов и по одной в обратном направлении.

На 25-м километре транспорт пустят по внутреннему кольцу. Здесь организуют две полосы со стороны Малиновки в сторону Лошицы. И одну полосу для движения со стороны Лошицы в направлении Малиновки.
Два путепровода откроются к концу мая и будут функционировать в период проведения II Европейских игр. Затем ремонт продолжится. Полностью закончить работы планируется к концу года.

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