С 95-летием сегодня поздравляют ветерана, полковника запаса Алексея Пимонова

С 95-летием сегодня поздравляют одного из самых активных и узнаваемых ветеранов Гомеля, полковника запаса Алексея Пимонова. Ветеран Великой Отечественной войны в 16 лет ушел в партизаны, был разведчиком легендарного отряда "Славный". Еще подростком наравне со взрослыми участвовал в крупных операциях. На счету отряда десятки разгромленных вражеских гарнизонов и пущенных под откос фашистских поездов. Сегодня Алексей Пимонов - почетный член Совета ветеранов, активно общается с молодежью и до сих пор, хоть и не так бойко, но приобщается к спорту. В этот день его поздравило руководство областного центра, а в Музее военной славы в честь юбиляра устроили небольшой концерт.

