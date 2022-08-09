3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
С 9 августа Belavia начнет чаще летать в Калининград
Белавиа начинает чаще летать в Калининград. Теперь авиакомпания выполняет рейсы в этом направлении 6 дней в неделю (все, кроме субботы). Для полетов разработан маршрут, который не затрагивает воздушное пространство Литвы: по территории России через Псков и Финский залив, затем над нейтральными водами Балтики.
Отметим, наш авиаперевозчик регулярно наращивает присутствие на российском рынке. Так, Белавиа перешла на ежедневные рейсы в аэропорт Внуково - это самая близкая к Москве воздушная гавань. Компания также добавила в расписание дополнительные рейсы из Минска в Санкт-Петербург и обратно.
Теперь добавлены рейсы по вторникам и четвергам, пишет "Минская правда".
Из Минска борт будет отправляться в 12:25, а приземляться в Калининграде в 14:05 (по местному времени). В обратном направлении вылет в 14:55, прилет в 18:35.
Стоимость билетов в одну сторону от 101 евро.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все