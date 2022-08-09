С 9 августа Belavia начнет чаще летать в Калининград

Белавиа начинает чаще летать в Калининград. Теперь авиакомпания выполняет рейсы в этом направлении 6 дней в неделю (все, кроме субботы). Для полетов разработан маршрут, который не затрагивает воздушное пространство Литвы: по территории России через Псков и Финский залив, затем над нейтральными водами Балтики.

Отметим, наш авиаперевозчик регулярно наращивает присутствие на российском рынке. Так, Белавиа перешла на ежедневные рейсы в аэропорт Внуково - это самая близкая к Москве воздушная гавань. Компания также добавила в расписание дополнительные рейсы из Минска в Санкт-Петербург и обратно.

Теперь добавлены рейсы по вторникам и четвергам, пишет "Минская правда".

Из Минска борт будет отправляться в 12:25, а приземляться в Калининграде в 14:05 (по местному времени). В обратном направлении вылет в 14:55, прилет в 18:35.