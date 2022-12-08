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С 9 по 11 декабря ГАИ Минской области отработает аварийно опасные участки дорог
С 9 по 11 декабря сотрудники ГАИ Минской области проведут рейдовые мероприятия, направленные на отработку аварийно опасных участков автодорог. Эти мероприятия будут осуществляться путем негласного и смешанного контроля, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Цель - профилактика дорожно-транспортного травматизма и выявление правонарушений со стороны участников дорожного движения.
Несение службы нарядами ДПС будет сконцентрировано в местах, характеризующихся наибольшей вероятностью совершения ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних, а также наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов.
Особое внимание ГАИ обратит на нарушения, являющиеся основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями: управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения или не имеющими права управления, нарушение ПДД со стороны уязвимых участников дорожного движения, особенно в темное время суток, непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, нарушение правил перевозки пассажиров. Также будет усилен контроль за соблюдением водителями скоростных режимов и использованием ремней безопасности.
Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия, быть внимательными и дисциплинированными на дороге.А пешеходам необходимо проявлять максимум внимания при пересечении проезжей части и обязательно обозначать себя в темное время суток световозвращающими элементами.
Фото:pixabay.com
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