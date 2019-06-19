С аккредитации начинается любой крупный международный спортивный турнир

Только тогда, когда у тебя появится вот такой документ, ты становишься легитимен и можешь работать.



Это касается не только спортсменов и тренеров, но и журналистов, и волонтеров. А также большой армии людей, которые обслуживают форум.



Андрей Козлов тоже будет задействован на Играх и в своем сюжете покажет несколько объектов, которые нельзя увидеть в телетрансляциях.



Итак, с чего начинаются Европейские игры?



Именно в подобных центрах начинается работа журналиста на любых спортивных мероприятиях: будь то события локального масштаба или Олимпийские игры. Аккредитационную процедуру проходят все представители средств массовой информации, которые прибывают в нашу страну. Прошла ее и наша съемочная группа.