С. Алейник: против нас развязана гибридная война, но мы выстоим

В Минске прошла ежегодная совместная коллегия внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Стороны обсудили взаимодействие в области внешней политики, обсудили координацию действий в отношении Евросоюза, НАТО, Совета Европы и работы в ОБСЕ. Обе стороны сошлись во мнении, что в зоне ответственности ОБСЕ большое количество конфликтов, а сама организация находится в кризисе.

Глава МИД отметил, что Западом против Минска и Москвы развязана гибридная война, чтобы измотать и ослабить суверенитет, но Беларусь и Россия окрепли и выстоят. Сергей Лавров в свою очередь заявил - Россия разделяет надежду Беларуси на то, что страны Запада поймут тупиковость своей политики на европейском континенте.





По итогам встречи стороны подписали постановления заседания, план межмидовских консультаций на 2023 год и межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. Перед мероприятием министры провели двустороннюю встречу.