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С. Багдасаров: В Беларуси сильная правоохранительная система
С. Багдасаров: В Беларуси сильная правоохранительная система
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, политолог:
"В Беларуси есть сильная правоохранительная система, базирующаяся на серьезной идеологии и понимании своих задач. Я много чего критиковал по Беларуси, но я никогда не критиковал силовую составляющую. Считаю, делают правильно, надо было еще жестче. Я вам приведу такой пример. Ваши митинги по сравнению, что было в Египте в свое время, это ничего".
Эксперт об ответе на попытки силового захвата власти
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, политолог;
"Там собиралось до 3 миллионов человек в Каире. Казалось, все. Вопрос решен. Но оказался такой Абдул-Фаттах Ас-Сиси, который применил силу. Жесточайшую силу, когда он понял, что они сами не разойдутся. И ничего, он сохранил государство, а если бы он этого не сделал, то страны бы не было. Там уже стали откалываться отдельные регионы, страна была бы в хаосе, в развале. Надо выбирать. Поэтому если они пойдут на более агрессивные методы захвата власти, дело как Главнокомандующего Лукашенко применить силу. И в этом ничего такого нет. Для этого и существует вся силовая составляющая, в том числе и армия".
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