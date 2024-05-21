С беспилотником и "катапультами": на границе с Литвой задержан нарушитель

Напомним, с 1 апреля запрещено в личных целях использовать дроны, а тем более в пограничной зоне. Кадры оперативной съемки опубликовал Госпонранкомитет. Информация о подозрительном человеке в пограничной зоне поступила от местных жителей еще 19 мая. Это и позволило лидским пограничникам в 10 км от литовской границы в Вороновском районе найти машину нарушителя. Владелец - гражданин Беларуси. При осмотре его авто в салоне нашли БПЛА самолетного типа с двумя приспособлениями для запуска, ноутбук, антенну и три батареи для беспилотника.