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С беспилотником и "катапультами": на границе с Литвой задержан нарушитель
На границе с Литвой пограничники задержали белоруса с беспилотником и "катапультами".
Напомним, с 1 апреля запрещено в личных целях использовать дроны, а тем более в пограничной зоне. Кадры оперативной съемки опубликовал Госпонранкомитет. Информация о подозрительном человеке в пограничной зоне поступила от местных жителей еще 19 мая. Это и позволило лидским пограничникам в 10 км от литовской границы в Вороновском районе найти машину нарушителя. Владелец - гражданин Беларуси. При осмотре его авто в салоне нашли БПЛА самолетного типа с двумя приспособлениями для запуска, ноутбук, антенну и три батареи для беспилотника.
В отношении задержанного начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Наказанием может стать штраф и конфискация автомобиля.
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