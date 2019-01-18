С будущего года в Беларуси изменят порядок оплаты труда работников бюджетных организаций

Указ сегодня подписал Президент. Так, с 1 января упростят дифференциацию тарифных ставок: вместо 27 разрядов появится 18. А разница между коэффициентами теперь будет не менее 6 %. Кроме того, в составе зарплаты увеличится "вес" тарифной, т. е. постоянной части. Для этого вместо ставки первого разряда будут применять базовую ставку. Указ предусматривает и упрощение структуры зарплат бюджетников. В ее составе теперь будет оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты. Важно: указ гарантирует, что новый порядок оплаты труда не повлечет снижение сложившегося уровня зарплат в бюджетном секторе.