С часами от Президента прямо в космос - какая она, Марина Василевская, глазами других

Осознав, что все получилось и осталось совсем чуть-чуть, выспавшись в "Союзе", насколько это возможно, с улыбкой и в очень красивых костюмах Марина Василевская и Олег Новицкий влетали после стыковки на МКС.

"Я уже спал. Тут телефонный звонок, номер начинается с +1, я подумал мошенники. Но потом все-таки понял, что это Марина", - рассказал брат Марины Василевской Александр Василевский.

С МКС можно звонить. В разное время Марина Василевская набирала и дедушку, и родителей, по радиосвязи общалась с белорусскими студентами, по видео со школьниками Беларуси и России.

Да, обычная девушка из простой семьи, которая поверила в себя и в нее поверили. Обещала ведь не подвести.

"Часы - подарок Президента, когда мы приезжали на прием на Новый год. И, конечно, очень символично было их взять с собой космос. Я переводила время на три часа назад, чтобы ориентироваться, встать вовремя и сделать какие-то работы", - поделилась космонавт, Герой Беларуси Марина Василевская.

12 суток Марина Василевская провела на МКС, добавляем дорогу и получается 14. Подъем в 6 утра, конец рабочего дня после 21:00. Полет первой белорусской женщины-космонавта добавил всем нам желание в небо смотреть чаще.

Ведь главное, и это стало известно, когда Марина завершала миссию на МКС, абсолютно все научные работы выполнены.

"Она очень комфортный человек для общения, очень добрый человек. Поэтому отношения у нас сложились не то, чтобы дружеские, я на нее смотрю, как на дочь. Что касается отношения к делу, ее просто нужно направить, и она все сделает сама. Но у нее есть еще одна хорошая черта - она всегда готова принять хороший совет", - именно так описал Марину Василевскую заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Иван Буча