3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
С чем у белорусов ассоциируется Великая Отечественная война - что показал соцопрос
Практически каждая белорусская семья испытала на себе ужасы военного лихолетия. Накануне Дня Великой Победы Институт социологии НАН Беларуси провел социологическое исследование, благодаря которому узнали мнение белорусов о Великой Отечественной. Как проходил опрос и кто принимал участие, в эфире программы "Панорама" рассказал замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский.
Основой выборочной совокупности было 900 респондентов, метод сбора информации - телефонный опрос, сказал специалист. "Выборка у нас репрезентативная, национальная. Соответственно, представлены все социально-демографические группы, то есть те показатели, которые позволяют репрезентировать все население. В географию выборки входили как столичные регионы, областные центры, малые города, сельская местность", - перечислил он.
Как белорусы относятся к нашей военной истории?
Подавляющее большинство населения, более 90 %, отметили, что они интересуются историей Великой Отечественной войны. История Великой Отечественной войны, по мнению населения, самый интересный для них период. И этим во многом обуславливается то, что население активно интересуется и знает ключевые эпизоды хода Великой Отечественной войны.
Великая Отечественная у населения ассоциируется с защитой Брестской крепости и партизанским движением, отметил он. "Два основных направления в контексте ассоциативного ряда: партизанское движение (порядка 60 %) и практически идентичные показатели у обороны Брестской крепости. Также есть сопротивление, противление, подполье, непосредственно освобождение Беларуси. Но вот именно таких вот два основных понятия в ассоциативном ряду - это защита Брестской крепости и партизанское движение", - рассказал Александр Посталовский.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все