С чем у белорусов ассоциируется Великая Отечественная война - что показал соцопрос

Практически каждая белорусская семья испытала на себе ужасы военного лихолетия. Накануне Дня Великой Победы Институт социологии НАН Беларуси провел социологическое исследование, благодаря которому узнали мнение белорусов о Великой Отечественной. Как проходил опрос и кто принимал участие, в эфире программы "Панорама" рассказал замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский.

Основой выборочной совокупности было 900 респондентов, метод сбора информации - телефонный опрос, сказал специалист. "Выборка у нас репрезентативная, национальная. Соответственно, представлены все социально-демографические группы, то есть те показатели, которые позволяют репрезентировать все население. В географию выборки входили как столичные регионы, областные центры, малые города, сельская местность", - перечислил он.

Как белорусы относятся к нашей военной истории?

Подавляющее большинство населения, более 90 %, отметили, что они интересуются историей Великой Отечественной войны. История Великой Отечественной войны, по мнению населения, самый интересный для них период. И этим во многом обуславливается то, что население активно интересуется и знает ключевые эпизоды хода Великой Отечественной войны. Александр Посталовский, замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси