С чем идут делегаты на Всебелорусское народное собрание

Историческое событие, которое определит судьбу нашей страны. До Всебелорусского народного собрания в новом статусе и с важнейшими функциями остается менее суток. Стратегию развития нашего государства будут определять делегаты. А это 1162 представителя со всех регионов, которым доверяют белорусы. Каждый из них уже сформулировал свои предложения - от национальной безопасности и экономической стратегии до социальной политики. О ключевых темах предстоящего общереспубликанского диалога расскажет Вероника Бута.

Каждый из делегатов не просто эксперт в своей области, а человек, которому доверяют, человек с безупречной репутацией.

Наталья Дрозд прошла путь от медсестры до заместителя главврача Ушачской ЦРБ и делегата 7-го Всебелорусского народного собрания. Пациенты поздравляют, а коллеги равняются.





Одно из направлений, куда я хочу нацелить свои усилия, это развитие системы здравоохранения, направить на ее совершенствование, оказание качественной и доступной медицинской помощи в таких районах, каким является Ушачский район. Всебелорусское народное собрание - важнейшее событие для нашей страны, где будут приняты стратегические направления развития нашего государства. И важно, что мы строим новую Беларусь. Наталия Дрозд, заместитель главврача Ушачской центральной районной больницы

На ВНС будет услышан голос молодежи. Современное поколение активное, инициативное, ему есть что предложить стране. Один из самых молодых делегатов - 18-летний Максим Журавлев. Его избрали от Жабинковского районного совета депутатов. Несмотря на юный возраст, ему уже доверяют и в нем уверены. Максим - мастер спорта и трехкратный чемпион Беларуси по боксу. На Всебелорусском народном собрании будет представлять прежде всего интересы нового поколения.

Меня переполняет ответственность перед своим Жабинковским районом. Также я буду представлять свою родную область. Я осознаю важность этого события. Хотелось бы уделить внимание именно спортивной деятельности в нашей стране. База у нас очень достойная. По Брестской области даже республиканского уровня, где проходят очень серьезные соревнования. Мы должны развивать все виды спорта.Также хочется сказать, что именно спорт должен быть всегда вне политики. Максим Журавлев, студент 1-го курса Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина

Ирина Апанасик родом из Дзержинска. Работает воспитателем детского сада № 1. Сохраняя семейные ценности, воспитывает молодежь, уже более 25 лет служит профессиональному призванию. Убеждена, что Беларусь должна сохранить традиционные семейные ценности, ставку делать на защиту материнства и детства.

Первым моим выпускникам уже 31 год. И эти первые выпускники в этом году привели своего ребенка. И мне кажется, важнее вот этого спокойствия родителя, что они оставляют своего ребенка в надежных руках, ничего нет. Ирина Апанасик, воспитатель детского сада № 1 г. Дзержинска

Так и в масштабах страны нет ничего важнее спокойствия, когда знаешь, что твой дом, твоя семья, твоя родина - в надежных руках.

Будущее Беларуси в руках ВНС, в составе которого 1162 делегата. Представлены интересы всех, без исключения, граждан. 750 человек избраны. 412 - делегаты по должности. Всебелорусское народное собрание фактически представляет собой надстройку над всеми органами власти, политически оформленный голос белорусского народа.

Парламент принимает законы, ВНС определяет и утверждает стратегические направления, основные направления развития страны. Но вправе тем не менее при необходимости, если это противоречит национальной безопасности, отменять те или иные решения, которые будут приниматься парламентом. Через этих представителей будет учитываться мнение всего народа. Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Депутаты и сенаторы - в полном составе среди делегатов ВНС

Михаил Русый принимал участие во всех шести Всебелорусских народных собраниях. Вспоминает, это сейчас сплошь и рядом диалоговые площадки, круглые столы, встречи с трудовыми коллективами. А в начале становления республики ВНС было единственной формой совета с народом. Инструмент себя оправдал.

Деды, отцы и родители написали достойную новейшую историю Беларуси, хоть было непросто. Сегодня новое время, новые вызовы и новые формы борьбы с ними.





Здесь своего рода стабилизатор и спокойствие на будущее. Это говорит о том, что никто не может в будущем манипулировать тем или иным положением, это будет решать народ. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Сделать ВНС таковым захотел сам белорусский народ, проголосовав в 2022 году на референдуме за изменения и дополнения в Конституцию. Тем самым абсолютным большинством голосов поддержав инициативу Президента и продемонстрировав, что белорусский народ является истинным хозяином своей судьбы.

Всебелорусское народное собрание - стабилизатор общества



"Всебелорусское народное собрание - стабилизатор общества. В этом его главная роль - стабилизировать общество на всех этапах его развития. И если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо будет договариваться", - сказал Александр Лукашенко.

Все это говорит об одном: о готовности перейти на новый этап - упрочнения истинного народовластия в нашей стране и стремления к сохранению прочного мира на родной земле.

Президент Республики Беларусь внес эту инициативу, она была реализована. Говорит о том, что мы постепенно развиваем наше политическое поле, развиваем наши общественно-политические отношения. Конечно же, нынешнее Всебелорусское народное собрание решает определяющие вопросы: как мы сможем удержать мир на нашей земле, как мы сможем смотреть в будущее. Игорь Луцкий, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Скоро страна примет ключевые документы о суверенитете, теперь это тоже функция Всебелорусского народного собрания. В четверг делегатам представят проекты Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. В повестке - проработка нашего социально-экономического курса.

Юрий Чеботарь в качестве делегата ВНС слово будет держать впервые. Но участвует в народном вече далеко не в первый раз. Знает, в разные годы акценты менялись. Но в приоритете всегда оставался человек и его благосостояние.

Для нашей экономики, открытой экономики, приоритеты остаются те же - это экспорт. У нас хорошо развитый промышленный комплекс, агропромышленное производство, более 60 % продукции продается на экспорт, поэтому качество, продажи, особенно дальняя дуга, остаются для нас главными направлениями. Импортозамещение тоже ключевое, потому что это создание потенциала для развития нашего промышленного комплекса. Все это для благосостояния населения, для повышения реальных доходов, возможности оказания социальных услуг в регионах и так далее. Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси

Делегаты ВНС станут проводниками результатов работы собрания в своих регионах и трудовых коллективах.