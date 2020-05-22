С чем носить легкое летнее пальто

Антиобраз

Так носить летнее пальто нельзя. Оно предназначено для теплой погоды и легких фактур. А здесь тяжеловесная обувь и черное плотное платье. К тому же оно короткое и диссонирует с длинным пальто.

Что в тренде?

А вообще-то легкий тренч - отличная идея. Погода нынче слишком капризна, и в теплом сезоне наверняка еще будет предостаточно дней, когда не помешает набросить на себя стильную верхнюю одежду. Летнее пальто без подкладки, свободного кроя, шьется из крепа, хлопка, шелка, льна.В коллекциях много моделей с рукавом в три четверти или даже до локтя. В тренде ретро пальто в стиле 60-х - без воротника и с выразительным принтом. Популярен фасон оверсайз с фантазийным декором, а также двубортные экземпляры нараспашку. Лучшие расцветки этого сезона - выразительная клетка, жизнерадостный цветочный принт, все оттенки синего, а также сочные фруктовые тона.

Трендовый образ №1

Исправляем ошибку. Берем легкие фактуры и сочные цвета. У водолазки и широких брюк комплементарные цвета. К тому же синий и неоновый оранжевый - тренды этого сезона. Кроссовки тоже подбираем яркие.

Трендовый образ №2

Легкое пальто всегда замечательно смотрится на летящих шелковых платьях. Важно, чтобы они спорили по длине. Подбираем платье-миди. Аксессуары подбираем исходя из цветов, которые присутствуют в принтах. Акцентные желтые кроссовки, а также панама и кожаная косынка бутылочного оттенка.

Модные выводы