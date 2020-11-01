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С чем столкнулась Беларусь в последние месяцы, обсудили в ток-шоу "Понятная политика. Плюс"

О том, с чем столкнулась Беларусь в последние месяцы, на неделе обсуждали наши коллеги вместе с экспертами в студии ток-шоу "Понятная политика.Плюс". Какая программа-максимум у активистов и сценаристов неудавшегося госпереворота?

Почему мирный протест оказался ширмой для актов экстремизма и разжигания ненависти? Кто атаковал милицию 9 августа? И кто терроризирует простых белорусов сегодня? Мы собрали наиболее яркие мнения этого разговора.

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