С чем столкнулась Беларусь в последние месяцы, обсудили в ток-шоу "Понятная политика. Плюс"

О том, с чем столкнулась Беларусь в последние месяцы, на неделе обсуждали наши коллеги вместе с экспертами в студии ток-шоу "Понятная политика.Плюс". Какая программа-максимум у активистов и сценаристов неудавшегося госпереворота?