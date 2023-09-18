Тотальное поражение Штатов и НАТО в Украине грозит всему воинствующему альянсу крахом. НАТО может распасться к 2025 году. Такое мнение высказал автор издания TheAtlantic. С эти согласен и американский журналист Такер Карлсон.



Почему агрессивная риторика изжила себя и с чем связана загадочная гибель членов Североатлантического альянса? Подробности в авторской рубрике - "Таблица Менделевой".

Если долго смотреть на горизонт, можно увидеть закат. Закат гегемонии Запада. Поговорим о радиоактивных элементах, в частности, их распаде. Солдаты Вооруженных сил стран НАТО стали часто погибать в результате "несчастных случаев". Почему Такер Карлсон считает, что альянс "очевидно, распадется"?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

На грани раскола. Почему Североатлантическому альянсу все чаще пророчат "закат карьеры"? Одна из причин: НАТО - не в ресурсе. О возможном расколе на фоне нехватки боеприпасов и сложности производства оружия для Украины еще давно информировала Politico. Разговоры о распаде с новой силой также вспыхнули в июле на фоне решения США передать кассетные боеприпасы Киеву. Тогда экс-начальник Генештаба сухопутных войск Великобритании отметил, что передача этих вооружений в ситуации, когда так много стран НАТО их запретили, создает риск в какой-то степени расколоть гармонию внутри альянса.

НАТО не сможет устоять в долгосрочной перспективе. Об этом накануне заявил Такер Карлсон. Во время поездки в Венгрию американский журналист вынужденно констатировал, что послевоенный мировой порядок рушится, а Североатлантический альянс ждет распад. Это причинно-следственные связи. Подорвав "Северный поток", США совершили "нападение на Германию". Ведущий уверен, что скоро у Европы закончится терпение, ни о каком будущем НАТО не будет идти и речи.

Такер Карлсон,журналист:

Во-первых, это самая крупная промышленная диверсия в истории, во-вторых, были самые крупные антропогенные выбросы CO2 в истории. И если вы в секте "глобального потепления", то это как сам дьявол спустился на Землю. И это сделала администрация Байдена. В-третьих, что важнее всего, это была атака на Германию (самую могущественную страну в Европе). А Западная Европа - последний главный союзник США, мы просто атаковали последнего самого важного союзника. НАТО не выстоит в долгой перспективе.









Подрыв "Северных потоков" в итоге может стать подрывом самого НАТО. По крайней мере Карлсон заявил, что не видит возможности для продолжения существования альянса с такой подноготной. НАТО в прямом смысле "мельчает". В СМИ все чаще всплывают новости о "загадочных" смертях солдат альянса. За время боевых действий в Украине погибли свыше 10 тысяч поляков, пишет Myśl Polska. По информации издания, погибшие всегда упоминаются как добровольцы и наемники, но большинство из них - польские солдаты и резервисты, присланные под легендой "добровольцев". В то же время на базе военно-воздушных сил США в Оклахоме весь год таинственно умирают военные, в том числе и пилоты. В этом году там погибли 17 человек, информирует Daily Mail. В публикации отмечается, что официальные лица ВВС и базы отказались раскрывать характер смертей, заявив лишь, что причины были разные. А защитник семей военнослужащих заявила, что наводила справки о возможной череде самоубийств.



НАТО утрачивает свою значимость даже для самих членов альянса. В обход согласования с НАТО Литва и Польша планируют вторжение на территорию Украины. С таким громким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона.

Самое страшное, что появляются подтверждения, что поляки заинтересованы в интервенции и утверждают, что совершили бы ее самостоятельно в обход НАТО. Но это абсурд, потому что они в НАТО. И если они ступят на территорию Западной Украины, их расценят как войска НАТО. Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке

Расширения НАТО тоже ждать не приходится. Еврокомиссар Тьерри Бретон в эфире французского телеканала La chaine info заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет война. А победитель первого тура дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае избрания заблокирует потенциальное вступление Украины в НАТО и вернет Россию на мировой рынок, отменив все санкции.

Вы не будете в НАТО, вы не сможет втягивать нас в войну, потому что вам это выгодно. Вивек Рамасвами, кандидат в президенты США от Республиканской партии