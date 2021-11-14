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С чем связано усиление польских военных на границе, расскажет Ю. Шевчук

За ситуацией вблизи лагеря беженцев следят наши корреспонденты. С чем связано усиление польских военных, расскажет Юрий Шевчук (видео).

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