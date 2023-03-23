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С чертежей в реальные масштабы - Фрунзенский и Московский районы Минска переводят на артезианскую питьевую воду

Артезианская питьевая вода для жителей Фрунзенского и Московского районов Минска - проект по получению воды из подземных источников с чертежей перешел в реальные масштабы.

Активные работы сейчас ведутся по возведению насосной станции на улице Монтажников. Сюда будет попадать артезианская из водозаборов "Вицковщина", "Острово" и "Фелицианово". Питьевая будет подаваться потребителям по трубам из резервуаров при помощи насосов. Таким образом, все районы Минска перейдут на артезианскую воду.

Параллельно строительные работы ведутся в Минском районе, неподалеку от поселка Самохваловичи. Масштабная подземная конструкция затронет также Пуховичский и Узденский районы. На установке современного водопровода работают более 150 человек.

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