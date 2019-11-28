С декабря рыболовов не будут предупреждать о проведении рейдовых мероприятий

Из-за морозов, которые способствуют активному обледенению водоемов, контроль будет проходить в усиленном режиме. Рыболовы-браконьеры будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.



Согласно статье 15.35 КоАП незаконное рыболовство влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы.



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