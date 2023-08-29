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"С детства мечтала об этом". Узнали, как финалистки "Мисс Беларусь" готовятся к шоу
Осталось полторы недели до финала Национального конкурса красоты. Узнали, как девушки готовятся к шоу.
Идет четвертая неделя подготовки к финалу Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2023". И если раньше репетиции в режиме нон-стоп с изнурительными дефиле и съемками буквально выжимали из девушек все соки, то сейчас участницы немного адаптировались и даже привыкли к такому ритму жизни.
Вместе с тем мир моды жесток, покорить его могут лишь самые стойкие духом барышни. На "Мисс Беларусь", как и на любом другом конкурсе, случаются травмы, растяжения, слезы, простуды, усталость и апатия. Особенно это знакомо участницам, которые раньше не бывали на конкурсах красоты и впервые постигают сложные секреты модельного искусства.
"В первые недели хватало сил только на то, чтобы прийти домой, поесть, принять душ и лечь спать. Потом встаешь - и все по кругу. Сейчас с этим уже полегче. Во-первых, мы привыкли, а во-вторых, нам дают больше отдыхать, все репетиции могут заканчиваться в 5-6 вечера", - рассказала представительница Минска Дарья Нижникова агентству "Минск-Новости".
Разгрузиться помогают полезные дела. Их у первых красавиц страны много: девушки участвуют в благотворительных акциях, посещают мастер-классы от телеведущих и постоянно вовлечены в социальную жизнь города и страны. Не обходится и без праздников, ведь сразу несколько участниц в период тренировок отпраздновали день рождения в кругу новоиспеченных соратниц.
К тому же огромный пласт подготовки уже позади - это тоже морально помогает. Остается лишь оттачивать то, что уже выучено, и настраиваться на финал.
"Всегда придерживаюсь девиза "Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть". Потому и пришла на конкурс. С детства мечтала об этом. Подросла и долго сомневалась, стоит ли. Возраст, конкуренция… Но вот я здесь", - улыбается другая представительница столицы Диана Мацур.
Результат ежедневных репетиций и тренировок мы с вами сможем увидеть на финале конкурса "Мисс Беларусь" 8 сентября во Дворце спорта.
Фото: minsknews.by
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