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С детством попрощались 52 выпускника 2-й школы Каменца
14 июня с детством попрощались 52 выпускника 2-й школы Каменца. Причем 5 из них - медалисты. По традиции ребята района торжественным шествием прошлись по центральной улице города, затем почтили память погибших в годы Великой Отечественной. А у Каменецкой вежи (уникального памятника оборонительного зодчества XIII века) лучшие выпускники края получили заслуженные награды за 11 лет усердной учебы - заветные медали.
"Школа стала для меня вторым домом. Это те стены, о которых счастливые воспоминания о беззаботном детстве. Это шумные перемены, это друзья, одноклассники. Это учителя, которые внесли свой вклад. Я благодарна всем им. Эмоции, конечно, счастливые, но не без ноток грусти".
"Все проделали большую работу и немного грустно. Ведь наши дороги разойдутся. Испытания прошли неплохо. Набрал все необходимые баллы, которые мне были нужны, особенно по обществоведению. Набрал 100 баллов, очень рад этому. В будущем планирую стать юристом. Поступить в Брест в БрГУ им. Пушкина, стать достойным гражданином своей страны и качественным специалистом".
У нас такой замечательный праздничный вечер для 211 ребят, которые закончили 11 классов в нашем районе. Сегодня у нас 18 медалистов, сегодня у нас 4 стобалльника. Поэтому вечер воистину праздничный. И, конечно, надеемся, все будет хорошо в будущем. Они достигнут целей, будут надежной защитой и достойным будущим для нашей страны.
Вечера, наполненные трогательными эмоциями и особой атмосферой, завершились традиционной встречей рассвета. Впереди у ребят горячая пора - вступительная кампания.
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