С детством попрощались 52 выпускника 2-й школы Каменца

У нас такой замечательный праздничный вечер для 211 ребят, которые закончили 11 классов в нашем районе. Сегодня у нас 18 медалистов, сегодня у нас 4 стобалльника. Поэтому вечер воистину праздничный. И, конечно, надеемся, все будет хорошо в будущем. Они достигнут целей, будут надежной защитой и достойным будущим для нашей страны.

Жанна Авдей, начальник отдела по образованию Каменецкого райисполкома

