С. Дик: Действия Варшавы - прямое нарушение Женевских соглашений

Прежде всего, это нарушение Женевских соглашений. Ведь людям, в чьих странах идут военные действия, обязаны помогать, прежде всего женщинам, детям, инвалидам, старикам. А в данный момент мы видим, что это делает только наша страна. Наш Красный Крест, наши общественные организации, БРСМ, все мы оказываем гуманитарную помощь. Ведь мы понимаем, что климат нашей страны кардинально отличается от климата Среднего Востока. Эти дни будут ключевыми для решения данной проблемы.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси