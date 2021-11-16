С. Дик: Ключи для разрешения ситуации на границе находятся в Берлине и Минске

Буквально вчера состоялся телефонный разговор Президента нашей страны А.Г. Лукашенко с и.о. канцлера Германии фрау Меркель. Они обсудили проблему с беженцами. Наш Президент предложил Меркель план урегулирования данной проблемы, данного конфликта. Меркель обещала обсудить, проанализировать, подумать, взяла тайм-аут. И я абсолютно убежден на сегодняшний момент, что ключи для решения данной проблемы находятся в Берлине и Минске. Только путем диалога ведущей страны ЕС и нашей страны можно цивилизованно решить возникший конфликт, возникшую чрезвычайную ситуацию с беженцами.

Сергей Дик, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси