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С. Дик: Ключи для разрешения ситуации на границе находятся в Берлине и Минске

Ключи для решения ситуации на границе находятся в Берлине и Минске, только путем диалога ведущей страны ЕС и нашей страны можно решить чрезвычайную ситуацию с беженцами. Таким мнением с нашим каналом поделился член комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Дик.

Буквально вчера состоялся телефонный разговор Президента нашей страны А.Г. Лукашенко с и.о. канцлера Германии фрау Меркель. Они обсудили проблему с беженцами. Наш Президент предложил Меркель план урегулирования данной проблемы, данного конфликта. Меркель обещала обсудить, проанализировать, подумать, взяла тайм-аут. И я абсолютно убежден на сегодняшний момент, что ключи для решения данной проблемы находятся в Берлине и Минске. Только путем диалога ведущей страны ЕС и нашей страны можно цивилизованно решить возникший конфликт, возникшую чрезвычайную ситуацию с беженцами.
Сергей Дик, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси


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