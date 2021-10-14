С Днем матери поздравили жительниц Первомайского района Минска

Искренние поздравления уважаемым матерям звучат сегодня в Первомайском районе столицы. В Национальной библиотеке собрались ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и многодетные матери - всего около 300 женщин. Для них подготовили концерт и торжественный прием с участием представителей администрации района.