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С Днем Независимости, Беларусь!

Главный праздник белорусской государственности объединяет поколения. Сегодня в торжественной и праздничной атмосфере единства мы всей страной говорим спасибо освободителям за мирное небо. С праздником, Беларусь! С Днем Независимости!

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