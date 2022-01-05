С Днем работников социальной защиты специалистов поздравили профсоюзы, представители Мингорисполкома и мэр Минска

Награды и благодарности в зале Купаловского театра получили десятки работников. Они занимаются начислением социальных пенсий, трудоустройством, оказывают помощь одиноким людям пожилого возраста и тем, кто лишился способности самообслуживания. Только в столичной системе социальной защиты работают более 3 тысяч человек. В целом это 9 территориальных центров и Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей.