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С Днем работников социальной защиты специалистов поздравили профсоюзы, представители Мингорисполкома и мэр Минска
Сегодня отмечают День работников социальной защиты. С профессиональным праздником специалистов поздравили профсоюзы, представители Мингорисполкома и мэр города.
Их предназначение - помогать людям
Награды и благодарности в зале Купаловского театра получили десятки работников. Они занимаются начислением социальных пенсий, трудоустройством, оказывают помощь одиноким людям пожилого возраста и тем, кто лишился способности самообслуживания. Только в столичной системе социальной защиты работают более 3 тысяч человек. В целом это 9 территориальных центров и Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей.
В числе гостей церемонии - ветераны системы соцзащиты города, которые отдали ей много лет и сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Завершился праздник постановкой Купаловского театра "Павлинка".
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